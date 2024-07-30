Битюцкая Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюцкая Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюцкая Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюцкая Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Битюцкий Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Битюцкий Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Битюцкий Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Рождение ребёнка
08.06.1927
Сын: Битюцкий Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович
Смерть
Неизвестно