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Битюцкая Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюцкая Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюцкая Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюцкая Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битюцкий Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битюцкий Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Битюцкий Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
08.06.1927

Сын: Битюцкий Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Битюцкий Григорий Анисимович

Смерть
Неизвестно

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