Тянников Василий Владимирович
Место рождениясело Макарьево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тянников Владимир
Мать: Тянникова Анна
село Макарьево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тянников Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкина Евгения
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1941