Тянников Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тянников Василий Владимирович

Место рождения

село Макарьево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тянников Владимир

Мать: Тянникова Анна

село Макарьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тянников Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкина Евгения

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1941
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