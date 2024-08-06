Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1927

Дата смерти

12.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
19.03.?

Дочь: Клапишевская (Кузина) Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Кузин Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
04.10.1958

Сын: Кузин Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Кузин Леонид Матвеевич

Смерть
12.03.1989

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