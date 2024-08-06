Кузина (Гуляева) Зинаида Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1927
Дата смерти12.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.?
Дочь: Клапишевская (Кузина) Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Кузин Леонид Матвеевич
Рождение ребёнка
04.10.1958
Отец ребёнка: Кузин Леонид Матвеевич
Смерть
12.03.1989