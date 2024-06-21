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Ураков Сила Родионов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: Ураков Родион Трофимов

Мать: Уракова Варвара Козьмина

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1763

Жена: Уракова Марфа Васильева

Невеста: взята Колянурской волости из починка Дубового, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 325об, б/н)
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: (Уракова) Степанида Силантьева

Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795, где указан возраст 18 лет по состоянию на ревизию 1782 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Ураков Константин Силантьев

Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по ИВ 1783 села Пижанка.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: (Уракова) Авдотья Силантьева

Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795, где указан возраст 12 лет по состоянию на ревизию 1782 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Ураков Макар Силантьев

Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Дочь: (Уракова) Наталья Силантьева

Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Ураков Корнило Силантьев

Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 50 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 325об, б/н)
Смерть
1801
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Согласно РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №18)

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