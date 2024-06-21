Ураков Сила Родионов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смерти1801
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1745
Отец: Ураков Родион Трофимов
Мать: Уракова Варвара Козьмина
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1763
Жена: Уракова Марфа Васильева
Невеста: взята Колянурской волости из починка Дубового, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 325об, б/н)
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: (Уракова) Степанида Силантьева
Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по РС 1795, где указан возраст 18 лет по состоянию на ревизию 1782 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Ураков Константин Силантьев
Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по ИВ 1783 села Пижанка.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: (Уракова) Авдотья Силантьева
Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по РС 1795, где указан возраст 12 лет по состоянию на ревизию 1782 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Дочь: (Уракова) Наталья Силантьева
Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Мать ребёнка: Уракова Марфа Васильева
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 50 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 325об, б/н)
Смерть
1801
Согласно РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №18)