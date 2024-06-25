Таскин Фома Павлович Вычислено 1704 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Таскин Фома Павлович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1704 ст.

умер Неизвестно

Отец
Таскин Павел КузьмичС 1669 по 1671 ст. г.р.
Мать
Таскина ОринаВычислено 1673 ст. г.р.
Дети
Таскин Сила ФоминВычислено 1731 ст. г.р.
Таскин Савин ФоминВычислено 1735 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.

Отец: Таскин Павел Кузьмич

Мать: Таскина Орина

Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Таскин Сила Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Таскин Савин Фомин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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