Родинов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1915
Дочь: Стеблова Нина Павловна
Мать ребёнка: Родионова Любовь
Рождение ребёнка
15.09.1917
Дочь: Короткова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Родионова Любовь
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Родионов Николай Павлович
Мать ребёнка: Родионова Любовь
Рождение ребёнка
25.01.1922
Дочь: Панкратова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Родионова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Вера Павловна
Мать ребёнка: Родионова Любовь
Смерть
Неизвестно