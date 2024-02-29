Родинов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родинов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1915

Дочь: Стеблова Нина Павловна

Мать ребёнка: Родионова Любовь

Рождение ребёнка
15.09.1917

Дочь: Короткова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Родионова Любовь

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Родионов Николай Павлович

Мать ребёнка: Родионова Любовь

Рождение ребёнка
25.01.1922

Дочь: Панкратова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Родионова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Вера Павловна

Мать ребёнка: Родионова Любовь

Смерть
Неизвестно
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