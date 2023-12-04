Шевелев Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Борис Александрович

Шевелев Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1984

Отец: Шевелев Александр Арнольдович

Мать: Шевелева Наталья Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close