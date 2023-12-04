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Шевелев Борис Александрович
Шевелев Борис Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1984
Пол
Мужской
Отец
Шевелев Александр Арнольдович
1955 г.р.
Мать
Шевелева Наталья Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1984
Отец:
Шевелев Александр Арнольдович
Мать:
Шевелева Наталья Борисовна
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