Михайлова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Яков
Рождение ребёнка
06.08.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
06.08.1850
Сын: Яковлев Лаврентий
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
07.03.1853
Дочь: Яковлева Дарья
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
1856
Сын: Яковлев Никифор
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
01.09.1860
Дочь: Яковлева Дарья
Отец ребёнка: Иванов Яков
Смерть
Неизвестно