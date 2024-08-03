Михайлова Акилина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Акилина

Михайлова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1850 г.р.
Скрыто настройками приватности
1853 г.р.
1856 г.р.
1860 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков

Рождение ребёнка
06.08.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Яков

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.08.1850

Сын: Яковлев Лаврентий

Отец ребёнка: Иванов Яков

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.03.1853

Дочь: Яковлева Дарья

Отец ребёнка: Иванов Яков

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Яковлев Никифор

Отец ребёнка: Иванов Яков

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.09.1860

Дочь: Яковлева Дарья

Отец ребёнка: Иванов Яков

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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