Куркина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуркина Валентина

Куркина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Дочь Ивановна

Отец ребёнка: Куркин Иван Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Сын Иванович

Отец ребёнка: Куркин Иван Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Куркин Иван Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Иван Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close