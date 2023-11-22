Куркина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Дочь Ивановна
Отец ребёнка: Куркин Иван Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Сын Иванович
Отец ребёнка: Куркин Иван Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Куркин Иван Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно