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Гележе Константин Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985

Отец: Гележе Борис Сергеевич

Мать: Гележе (Гужова) Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гележе Надежда

Рождение ребёнка
11.08.2013

Сын: Гележе Филипп Константинович

Мать ребёнка: Гележе Надежда

Рождение ребёнка
24.12.2016

Сын: Гележе Александр Константинович

Мать ребёнка: Гележе Надежда

Рождение ребёнка
14.09.2019

Дочь: Гележе Елизавета Константинова

Мать ребёнка: Гележе Надежда

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