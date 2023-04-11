Гележе Константин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гележе Надежда
Рождение ребёнка
11.08.2013
Сын: Гележе Филипп Константинович
Мать ребёнка: Гележе Надежда
Рождение ребёнка
24.12.2016
Сын: Гележе Александр Константинович
Мать ребёнка: Гележе Надежда
Рождение ребёнка
14.09.2019
Дочь: Гележе Елизавета Константинова
Мать ребёнка: Гележе Надежда