Кассини (Бибикова) Зоя Дмитриевна
женский, родилась 12.10.1840, Киев, Украинская ССР, СССР
умерла 05.12.1906, город Виши, Алье, Овернь — Рона — Альпы, Третья Французская Республика
Супруги
Львов Евгений Александрович01.10.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
После 1860
Смерть
05.12.1906
город Виши, Алье, Овернь — Рона — Альпы, Третья Французская Республика
Рождение - Киев, Печорская Преображенская церковь