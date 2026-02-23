Кассини (Бибикова) Зоя Дмитриевна 12.10.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кассини (Бибикова) Зоя Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.10.1840, Киев, Украинская ССР, СССР

умерла 05.12.1906, город Виши, Алье, Овернь — Рона — Альпы, Третья Французская Республика

Супруги
Львов Евгений Александрович01.10.1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение - Киев, Печорская Преображенская церковь

Бракосочетание
После 1860

Муж: Львов Евгений Александрович

Смерть
05.12.1906
город Виши, Алье, Овернь — Рона — Альпы, Третья Французская Республика

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