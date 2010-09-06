Яманова Зинаида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яманова Зинаида Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1943

Дата смерти

06.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1964

Сын: Яманов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Яманов Геннадий Ферапонтович

Рождение ребёнка
30.11.1964

Сын: Яманов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Яманов Геннадий Ферапонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яманов Геннадий Ферапонтович

Смерть
06.09.2010
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