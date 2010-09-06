Яманова Зинаида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1943
Дата смерти06.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1964
Сын: Яманов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Яманов Геннадий Ферапонтович
Рождение ребёнка
30.11.1964
Сын: Яманов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Яманов Геннадий Ферапонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.2010