Иоанн Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

01.05.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Александрович (1754 - 1818) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Никольского на Бою Ярославского уезда. Впоследствии состоял там же на дьяконской вакансии. В 1815 году уво... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Смерть
01.05.1818

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