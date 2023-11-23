Иоанн Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти01.05.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Александрович (1754 - 1818) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Никольского на Бою Ярославского уезда. Впоследствии состоял там же на дьяконской вакансии. В 1815 году уво... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Смерть
01.05.1818