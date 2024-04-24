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Червяк-Воронич Андрей Михайлович

Место рождения

Бобринец, Кіровоградська область

Дата рождения

16.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1899 ст.

Отец: Червяк-Воронич Михаил Леонтьевич

Мать: Червяк-Воронич Евдокия Васильевна

Бобринец, Кіровоградська область
16 октября 1899 г., крещен 23, запись 230. Бобринецкий мещанин Михаил Леонтьев Червяк ( он же Воронич) и законная жена его Евдокия Васильева оба православные | ГАКО Ф. 154 Оп. 1 Д. 48 с. 41 | Госархив... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Бобринецкий мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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