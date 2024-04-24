Червяк-Воронич Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.10.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1899 ст.
16 октября 1899 г., крещен 23, запись 230. Бобринецкий мещанин Михаил Леонтьев Червяк ( он же Воронич) и законная жена его Евдокия Васильева оба православные | ГАКО Ф. 154 Оп. 1 Д. 48 с. 41 | Госархив... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Бобринецкий мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно