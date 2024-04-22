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Фатхетдин Саттарович

Место рождения

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

30.07.1903

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Габделсаттар

Мать: не указана

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гайфутдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1863

Сын: Гиниятулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1866

Сын: Хайрулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1868

Сын: Зәйнулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафиятулла Фатхетдинович

Мать ребёнка: Фатыйма

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыйма

Смерть
30.07.1903
Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
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