Фатхетдин Саттарович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти30.07.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Габделсаттар
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гайфутдин
Рождение ребёнка
21.03.1863
Сын: Гиниятулла
Рождение ребёнка
08.02.1866
Сын: Хайрулла
Рождение ребёнка
05.12.1868
Сын: Зәйнулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фатыйма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыйма
Смерть
30.07.1903