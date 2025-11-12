Григорий Незаконнорожденный
мужской, родился 17.11.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 10.01.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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Рождение
17.11.1848 ст.
Отец: не указан
Мать: Бобкова Агафья Архипова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
21.11.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.01.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
12.01.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
солдатка Евдокия Архипова (приписал Агафье, ибо единственная подходящая из известных) незаконнорожденный.