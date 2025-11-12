Григорий Незаконнорожденный 17.11.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 17.11.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 10.01.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Бобкова Агафья АрхиповаДо 1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: Бобкова Агафья Архипова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

солдатка Евдокия Архипова (приписал Агафье, ибо единственная подходящая из известных) незаконнорожденный.

Крещение
21.11.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники пом-цы Никифоровой кр. Варфоломей Никифоров и солдатская девка Гликерия Архипова

Смерть
10.01.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

солдатской девки Евдокии Архиповой сын Григорий незаконнорожденный 1/2 от младенческой

Похороны
12.01.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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