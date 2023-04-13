Коломийцев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломийцев Иванович
Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова (Коломийцева) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коломийцева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1916 ст.
Сын: Коломийцев Максим Иванович
Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна
Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно