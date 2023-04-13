Коломийцев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломийцев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Иванович

Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова (Коломийцева) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коломийцева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1916 ст.

Сын: Коломийцев Максим Иванович

Мать ребёнка: Коломийцева (Жуковская) Мария Стефановна

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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