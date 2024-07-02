Маркичев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиОколо 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Маркичев Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Маркичев Михаил (Михайло)
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Маркичева) Ирина
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Маркичева) Ульяна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
Около 1761