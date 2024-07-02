Маркичев Иван Около 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаркичев Иван

Маркичев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Около 1761

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Маркичев Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Маркичев Михаил (Михайло)

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Маркичева) Ирина

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Маркичева) Ульяна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Смерть
Около 1761

Мы используем куки для улучшения работы сайта.