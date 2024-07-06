Семичкова Марина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семичкова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьян

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Онисья (Оня)

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена (Мотя)

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полежаева Ирина

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Семичков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семичков Василий Федорович

Отец ребёнка: Семичков Федор

Смерть
Неизвестно

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