Семичкова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверьян
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Онисья (Оня)
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена (Мотя)
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полежаева Ирина
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Семичков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семичков Василий Федорович
Отец ребёнка: Семичков Федор
Смерть
Неизвестно