Зыков Георгий Андреевич До ?.03.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыков Георгий Андреевич

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился До ?.03.1910

умер До 21.11.1986

Супруги
Зыкова (Анна Иванова) Тая27.10.1911 г.р.
Дети
Зыков ПонтелейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Анна Иванова) Тая

Пикетное, Марьяновский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Анна Иванова) Тая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Понтелей

Мать ребёнка: Зыкова (Анна Иванова) Тая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Анна Иванова) Тая

Смерть
До 21.11.1986

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