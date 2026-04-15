Зыков Георгий Андреевич
мужской, родился До ?.03.1910
умер До 21.11.1986
Супруги
Зыкова (Анна Иванова) Тая27.10.1911 г.р.
Дети
Зыков ПонтелейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До ?.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Пикетное, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова (Анна Иванова) Тая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Понтелей
Мать ребёнка: Зыкова (Анна Иванова) Тая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова (Анна Иванова) Тая
Смерть
До 21.11.1986