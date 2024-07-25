Витько Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
10.09.1855
Сын: Павел
Мать ребёнка: Витько (Джулай) Агафья Гргорьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Витько (Джулай) Агафья Гргорьевна
Рождение ребёнка
24.12.1866
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Витько (Джулай) Агафья Гргорьевна
Смерть
Неизвестно