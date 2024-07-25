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Витько Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Витько Яков Федорович

Мать: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1855

Сын: Павел

Мать ребёнка: Витько (Джулай) Агафья Гргорьевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Витько (Джулай) Агафья Гргорьевна

Рождение ребёнка
24.12.1866

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Витько (Джулай) Агафья Гргорьевна

Смерть
Неизвестно

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