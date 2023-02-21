Малинин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Малинин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Малинин Ириней Александрович
Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Пономарь Иоанно-Богословской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Малинин Кир Александрович
Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Малинина Павла Александровна
Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Малинин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малинина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно