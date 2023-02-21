Малинин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Малинин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Малинин Ириней Александрович

Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Пономарь Иоанно-Богословской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малинин Кир Александрович

Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Малинина Павла Александровна

Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Малинин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Малинина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Малинина Александра Петровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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