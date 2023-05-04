Газизов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.2004
Сын: Газизов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.2011
Дочь: Газизова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна