Газизов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
13.02.2004

Сын: Газизов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.2011

Дочь: Газизова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Газизова (Лушникова) Светлана Николаевна

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