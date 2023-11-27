Орлова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1886
Дочь: Олимпиада Михайлова
Отец ребёнка: Орлов Михаил Николаев
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Федорова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Орлов Михаил Николаев
Sakhalin Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно