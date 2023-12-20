Степанькова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанькова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаньков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаньков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаньков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаньков Иван

Рождение ребёнка
1893

Сын: Степаньков Илларион

Отец ребёнка: Степаньков Иван

Смерть
Неизвестно

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