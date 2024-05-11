Рыжков Полиект Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1919
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Рыжков Или Евдокимов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Рыжков Дмитрий Полиектович
Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Рыжкова Любовь Полиектовна
Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыжков Иоаким Полиектович
Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна
Рождение ребёнка
08.05.1884
Сын: Рыжков Николай Полиектович
Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна
Смерть
1919
Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область