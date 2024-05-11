Рыжков Полиект Степанович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжков Полиект Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рыжков Или Евдокимов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Рыжков Дмитрий Полиектович

Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Рыжкова Любовь Полиектовна

Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Рыжков Иван Полиектович

Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыжков Иоаким Полиектович

Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна

Рождение ребёнка
08.05.1884

Сын: Рыжков Николай Полиектович

Мать ребёнка: Арапова Анисия Константиновна

Смерть
1919
Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область

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