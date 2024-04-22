Быбин Пётр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
?.12.1891
Дочь: Быбина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Черимякова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1902
Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1904
Дочь: Быбина Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
08.12.1906
Дочь: Быбина Феофания Петровна
Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
27.06.1916
Сын: Быбин Иван Петрович
Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быбина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916