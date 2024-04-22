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Быбин Пётр Гаврилович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Быбин Гавриил Никифорович

Мать: Быбина Маремьяна Николаевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
?.12.1891

Дочь: Быбина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Черимякова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Быбин Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1904

Дочь: Быбина Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
08.12.1906

Дочь: Быбина Феофания Петровна

Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
27.06.1916

Сын: Быбин Иван Петрович

Мать ребёнка: Быбина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быбина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черимякова Мария Ивановна

Смерть
После 1916
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