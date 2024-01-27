Чернышков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышков Александр Петрович

Чернышков Александр Петрович

avatar

Место рождения

пос. Талы, Шипуновский район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

14.01.1932

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1932

Отец: Чернышков Петр Семенович

Мать: Чернышкова Мария Ивановна

пос. Талы, Шипуновский район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
15.07.1956

Жена: скрыто настройками приватности

Владикавказ, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владикавказ, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1961

Дочь: Цибизова (генералова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, Россия
Место жительства
С 1980 по 2002
улица Дзержинского д. 33, кв. 20
Смерть
2002
Рязань, Россия
Похороны
Неизвестно
Рязань, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close