Чернышков Александр Петрович
Место рожденияпос. Талы, Шипуновский район, Алтайский край, Россия
Дата рождения14.01.1932
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1932
пос. Талы, Шипуновский район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
15.07.1956
Жена: скрыто настройками приватности
Владикавказ, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владикавказ, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1961
Дочь: Цибизова (генералова) Светлана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратов, Россия
Место жительства
С 1980 по 2002
улица Дзержинского д. 33, кв. 20
Смерть
2002
Рязань, Россия
Похороны
Неизвестно
Рязань, Россия