Чечётка (Зубенко) Антонина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1923
Дата смерти16.04.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1923
Отец: Зубенко Афанасий Терентьевич
Мать: Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1943
Дочь: Коваленко Нина Васильевна
Отец ребёнка: Чечётка Василий Сазонович
Рождение ребёнка
06.07.1947
Дочь: Кастыря Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Чечётка Василий Сазонович
Рождение ребёнка
24.04.1956
Дочь: Крепких Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Чечётка Василий Сазонович
Смерть
16.04.2002