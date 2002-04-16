Чечётка (Зубенко) Антонина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечётка (Зубенко) Антонина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1923

Дата смерти

16.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1923

Отец: Зубенко Афанасий Терентьевич

Мать: Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечётка Василий Сазонович

Рождение ребёнка
13.07.1943

Дочь: Коваленко Нина Васильевна

Отец ребёнка: Чечётка Василий Сазонович

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.07.1947

Дочь: Кастыря Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Чечётка Василий Сазонович

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.04.1956

Дочь: Крепких Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Чечётка Василий Сазонович

Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
16.04.2002
Старокорсунская, город Краснодар, Краснодарский край

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