Тушева прасковия тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Тушева матрена никитична
Отец ребёнка: Тушев никита алексеев
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тушев федот никитич
Отец ребёнка: Тушев никита алексеев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Тушева татьяна никитична
Отец ребёнка: Тушев никита алексеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Тушев иван никитич
Отец ребёнка: Тушев никита алексеев
Смерть
1776