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Тушева прасковия тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев никита алексеев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Тушева матрена никитична

Отец ребёнка: Тушев никита алексеев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Тушев федот никитич

Отец ребёнка: Тушев никита алексеев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Тушева татьяна никитична

Отец ребёнка: Тушев никита алексеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Тушев иван никитич

Отец ребёнка: Тушев никита алексеев

Смерть
1776

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