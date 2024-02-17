Елена (Алёна) Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Родион Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно