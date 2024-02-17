Елена (Алёна) Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Алёна) Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Родион Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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