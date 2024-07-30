Залилова (Бочарова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова (Бочарова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: Бочаров Александр Иванович

Мать: Бочарова (Романова) Елена Захаровна

место рожд. г Советская Гавань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов Ринат Халилович

Рождение ребёнка
30.01.1976

Дочь: Залилова Юлия Ринатовна

Отец ребёнка: Залилов Ринат Халилович

Рождение ребёнка
08.08.1977

Дочь: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна

Отец ребёнка: Залилов Ринат Халилович

Рождение ребёнка
26.06.1988

Сын: Залилов Дмитрий Ринатович

Отец ребёнка: Залилов Ринат Халилович

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