Залилова (Бочарова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955
место рожд. г Советская Гавань
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1976
Дочь: Залилова Юлия Ринатовна
Отец ребёнка: Залилов Ринат Халилович
Рождение ребёнка
08.08.1977
Дочь: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна
Отец ребёнка: Залилов Ринат Халилович
Рождение ребёнка
26.06.1988
Сын: Залилов Дмитрий Ринатович
Отец ребёнка: Залилов Ринат Халилович