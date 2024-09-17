Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Митрофанов

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: Носкова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Митрофанов

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.191 | 26
Рождение ребёнка
25.01.1882

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Митрофанов

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1882 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 2
Рождение ребёнка
08.06.1885

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Митрофанов

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 12
Смерть
Неизвестно

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