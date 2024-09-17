Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Митрофанов
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: Носкова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Митрофанов
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1911 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.191 | 26
Рождение ребёнка
25.01.1882
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Митрофанов
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1882 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 2
Рождение ребёнка
08.06.1885
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Митрофанов
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 12
Смерть
Неизвестно