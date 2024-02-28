Чистов Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистов Василий Федоров

Чистов Василий Федоров

Место рождения

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г

Дата рождения

27.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1873

Отец: Чистов Федор Степанович

Мать: Чистова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: (Чистова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.