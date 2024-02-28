Чистов Василий Федоров
Место рожденияОбуховская слобода Богородского уезда Московской г
Дата рождения27.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1873
Отец: Чистов Федор Степанович
Мать: Чистова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: (Чистова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: Саксина (Чистова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно