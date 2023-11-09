Гостев Вениамин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостев Вениамин Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1971

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1971

Отец: Гостев Юрий Борисович

Мать: не указана

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