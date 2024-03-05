Назарова Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Алексей Федорович
Отец ребёнка: Назаров Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Владимир Федорович
Отец ребёнка: Назаров Федор Петрович
Меленки, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно