Назарова Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Алексей Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владимир Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор Петрович

Меленки, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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