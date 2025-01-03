Ярмолюк (Федорович) Юлиана Никифоровна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Ярмолюк (Федорович) Юлиана Никифоровна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 1889

умерла Неизвестно

Супруги
Ярмолюк Петр Мефодиевич1883 г.р.
Дети
Ярмолюк Андрей Петрович1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Ярмолюк Петр Мефодиевич

Верхи село, Камень-Каширский р-н Волынская область

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ярмолюк Андрей Петрович

Отец ребёнка: Ярмолюк Петр Мефодиевич

Украинская Сср, Волынская Обл., Камень-Каширский Р-Н, С. Верхе

Смерть
Неизвестно

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