Ярмолюк (Федорович) Юлиана Никифоровна
женский, родилась 1889
умерла Неизвестно
Супруги
Ярмолюк Петр Мефодиевич1883 г.р.
Дети
Ярмолюк Андрей Петрович1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1908
Верхи село, Камень-Каширский р-н Волынская область
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Ярмолюк Петр Мефодиевич
Украинская Сср, Волынская Обл., Камень-Каширский Р-Н, С. Верхе
Смерть
Неизвестно