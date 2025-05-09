Gorbatsevich (Zenevich) Elizaveta
женский, родилась Неизвестно, Belarus, Timkovichi
умерла Неизвестно, Belarus, Timkovichi
ОтецZenevich AntonНеизвестно г.р.
МатьZenevich MariaНеизвестно г.р.
Супруги
Gorbatsevich IosifНеизвестно г.р.
Дети
Gorbatsevich Iosif Iosifovich13.06.1917 г.р.
Andrukovich (Gorbatsevich) TamaraНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Zenevich Anton
Мать: Zenevich Maria
Belarus, Timkovichi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Andrukovich (Gorbatsevich) Tamara
Отец ребёнка: Gorbatsevich Iosif
Belarus, Timkovichi
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gorbatsevich Iosif
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Gorbatsevich) Klavdia
Отец ребёнка: Gorbatsevich Iosif
Belarus, Timkovichi
Рождение ребёнка
13.06.1917
Сын: Gorbatsevich Iosif Iosifovich
Отец ребёнка: Gorbatsevich Iosif
Belarus, Timkovichi
Смерть
Неизвестно
Belarus, Timkovichi