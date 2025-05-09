Gorbatsevich (Zenevich) Elizaveta Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Gorbatsevich (Zenevich) Elizaveta

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно, Belarus, Timkovichi

умерла Неизвестно, Belarus, Timkovichi

Отец
Zenevich AntonНеизвестно г.р.
Мать
Zenevich MariaНеизвестно г.р.
Супруги
Gorbatsevich IosifНеизвестно г.р.
Дети
Gorbatsevich Iosif Iosifovich13.06.1917 г.р.
Andrukovich (Gorbatsevich) TamaraНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zenevich Anton

Мать: Zenevich Maria

Belarus, Timkovichi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Andrukovich (Gorbatsevich) Tamara

Отец ребёнка: Gorbatsevich Iosif

Belarus, Timkovichi

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gorbatsevich Iosif

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Gorbatsevich) Klavdia

Отец ребёнка: Gorbatsevich Iosif

Belarus, Timkovichi

Рождение ребёнка
13.06.1917

Сын: Gorbatsevich Iosif Iosifovich

Отец ребёнка: Gorbatsevich Iosif

Belarus, Timkovichi

Смерть
Неизвестно
Belarus, Timkovichi

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