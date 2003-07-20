Шильникова Александра Евграфовна
Место рождения674263 Mangut, Zabaykalsky Krai Russia
Дата рождения22.11.1910
Дата смерти20.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1929
Отец ребёнка: Селин Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1937
Отец ребёнка: Селин Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селин Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краевский Александр Владимирович
Смерть
20.07.2003