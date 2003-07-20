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Шильникова Александра Евграфовна

Место рождения

674263 Mangut, Zabaykalsky Krai Russia

Дата рождения

22.11.1910

Дата смерти

20.07.2003

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1910

Отец: Шильников Евграф Евлампиевич

Мать: Трухина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1929

Сын: Селин Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Селин Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Селин Вадим Евгеньевич

Отец ребёнка: Селин Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селин Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краевский Александр Владимирович

Смерть
20.07.2003

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