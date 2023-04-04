Гребенев Николай Федорович
Место рожденияд.Гребенята Котельничского р. Кировской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Гребенята Котельничского р. Кировской обл.
Рождение ребёнка
20.03.1957
Дочь: Михеева Гребенева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Гребенева Дмитревых Лидия Дмитревна
ст. Кисель Котельничского района
Рождение ребёнка
06.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенева Дмитревых Лидия Дмитревна
ст.Черная Котельничский р. Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно