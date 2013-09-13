Сушминская Лидия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушминская Лидия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1924

Дата смерти

13.09.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Жила на Косой Горе.
Рождение ребёнка
10.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сушминский Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сушминский Сергей Семёнович

Смерть
13.09.2013
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