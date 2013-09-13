Сушминская Лидия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1924
Дата смерти13.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сушминский Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
24.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сушминский Сергей Семёнович
Смерть
13.09.2013