Матюшин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Матюшин Анатолий Олегович
Мать ребёнка: Филиппова Матюшина Любовь Алек,андровна
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Матюшина Христофоровп Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Филиппова Матюшина Любовь Алек,андровна