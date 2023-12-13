Матюшин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшин Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Матюшина Любовь Алек,андровна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Матюшин Анатолий Олегович

Мать ребёнка: Филиппова Матюшина Любовь Алек,андровна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Матюшина Христофоровп Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Филиппова Матюшина Любовь Алек,андровна

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