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Солущев Евстратий Ильин

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Солущев Илья Киреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солущева Марья Егорова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Солущева) Анна Евстратова

Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Солущева) Анна Евстратова

Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ульева (Солущева) Анастасия Евстратиева

Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сметанина (Солущева) Афимья Евстратиева

Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Солущев Лаврентий Евстратов

Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Солущев Петр Евстратиев

Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова

Смерть
Неизвестно

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