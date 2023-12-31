Солущев Евстратий Ильин
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Солущев Илья Киреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солущева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Солущева) Анна Евстратова
Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Солущева) Анна Евстратова
Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ульева (Солущева) Анастасия Евстратиева
Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сметанина (Солущева) Афимья Евстратиева
Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Солущев Лаврентий Евстратов
Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Солущева Марья Егорова
Смерть
Неизвестно