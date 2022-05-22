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Красавина Анисия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Семён Никитич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Красавина) Елена Семёновна

Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Красавин Никита Семёнович

Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Красавина) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Красавин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.

Сын: Красавин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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