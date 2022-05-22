Красавина Анисия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Красавина) Елена Семёновна
Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Красавин Никита Семёнович
Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Красавина) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.
Отец ребёнка: Красавин Семён Никитич
Смерть
Неизвестно