Домашев Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
в похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как брат Павла Никитовича, год рождения 1929, но Мария Никитична говорила, что 1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домашева Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домашева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домашева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Домашева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домашева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домашева Мария
Смерть
Неизвестно