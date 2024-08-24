Домашев Иван Никитич Около 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домашев Иван Никитич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Домашев Никита Наумович

Мать: Домашева (Куницына) Федосья (Феодосия) Михайловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
в похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как брат Павла Никитовича, год рождения 1929, но Мария Никитична говорила, что 1928
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домашева Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домашева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домашева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Домашева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Домашева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Павел Иванович

Мать ребёнка: Домашева Мария

Смерть
Неизвестно

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