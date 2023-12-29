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Свешников Иван Иванович

Место рождения

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Свешников Иван Гаврилович

Мать: Свешникова (Пухова) Анна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1822

Жена: Свешникова (Коурцова) Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
22.01.1826

Сын: Свешников Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Свешникова (Коурцова) Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
27.04.1828

Дочь: (Свешникова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова (Коурцова) Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
26.10.1830

Дочь: (Свешникова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова (Коурцова) Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
25.10.1834

Сын: Свешников Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Свешникова (Коурцова) Дарья Осиповна

Смерть
После 1860

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