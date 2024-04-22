Цыганков Василий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: Цыганкова Улитта Васильевна
Мать ребёнка: Цыганкова -- Соломия Михайловна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно