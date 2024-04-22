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Цыганков Василий Филиппович

Место рождения

Завьялово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Завьялово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: Цыганкова Улитта Васильевна

Мать ребёнка: Цыганкова -- Соломия Михайловна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова -- Соломия Михайловна

Завьялово, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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