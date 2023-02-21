Чугунова Евдокия Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Сын: Чугунов Василий Гермогенович
Отец ребёнка: Чугунов Гермоген Родионоович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно