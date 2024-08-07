Жукова Любовь (Кока) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Любовь (Кока) Дмитриевна

Жукова Любовь (Кока) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1916

Отец: Жуков Дмитрий Петрович

Мать: Жукова (Шамшурина) Параскева Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Распопова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Распопов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Распопов Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.