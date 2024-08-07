Жукова Любовь (Кока) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Распопова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Распопов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распопов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Распопов Александр
Смерть
Неизвестно