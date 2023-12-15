Чупрова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.09.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1985
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Мирослава Александровна
Отец ребёнка: Баданин Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобнин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зобнин Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно