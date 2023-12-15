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Чупрова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

29.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1985

Отец: Чупров Иван Лаврентьевич

Мать: Чупрова Анастасия Парфёновна

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Мирослава Александровна

Отец ребёнка: Баданин Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баданин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобнин Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Зобнин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобнин Кирилл Евгеньевич

Отец ребёнка: Зобнин Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобнин Евгений Владимирович

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